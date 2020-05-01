العالم يودع أقسى أسابيع "كورونا" ويتطلع للعودة للحياة وترامب يعد بلقاح سريع

يسدل العالم الستار بعد وقت قصير على أقسى الأسابيع التي عاشها حتى الآن تحت وباء فيروس كورنا بإصابات تجاوزت ثلاثة ملايين و267 ألفا، ووفيات قاربت الـ238 ألفا، وحالات تعاف بلغت 1,033,115.



وفي الولايات المتحدة تجاوزت الإصابات عتبة المليون حالة (1,078,810) وهي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات (62551) وفقا لموقع وورلد ميتر.



وتأتي إيطاليا ثانية في عدد الوفيات مسجلة 27 ألفا و967 وفاة، ثم بريطانيا (26 ألفا و771 وفاة) وإسبانيا (24 ألفا و543 وفاة) وفرنسا (24 ألفا و376 وفاة).



وعلى مستوى الإصابات تأتي إسبانيا في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة مسجلة 239 ألفا و639 إصابة.



وقد وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإسراع في إيجاد لقاح للفيروس، وقال أمس الخميس إن بلاده تعتزم الإسراع بتطوير لقاح لفيروس كورونا، في مسعى يوصف بأنه سيجري بأكبر سرعة ممكنة.



وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه المسؤول بشكل كامل عن المشروع الذي يهدف إلى إيجاد لقاح للفيروس بأسرع ما يمكن.



وخففت ثلاثة أرباع دول أوروبا إجراءاتها الاحترازية، لكن هانز كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا قال إن فيروس كورونا ما زال يشكل خطرا في القارة.



وأضاف كلوغ أن دولا منها إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ما زالت تسجل أعدادا كبيرة من الحالات المؤكدة.



وقال أيضا إن المنطقة الأوروبية تمثل حاليا 63% من الوفيات على مستوى العالم، مؤكدا أنها لا تزال في قبضة هذا الوباء.



من جهتها، قررت ألمانيا الخميس تخفيفا إضافيا للحجر العام الذي فرضته لاحتواء فيروس كورونا المستجد، عبر فتح دور العبادة والمسارح وحدائق الحيوانات بشروط.



كما أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا اليوم الخميس خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.



وبدءا من 4 مايو/أيار، ستفتح الخطة المؤلفة من ثلاث مراحل قطاعات مختلفة من الاقتصاد كل 15 يوما، وتبدأ بالمتاجر الصغيرة في الأحياء ومحال تصفيف الشعر ووكالات السيارات والمكتبات.



وفي كندا، أفادت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية اليوم الخميس بأن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في كندا ارتفع بواقع 6% إلى 3082 في يوم.



ووفقا للبيان، فقد ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 52056. وأمس الأربعاء كان عدد الوفيات 2904 والإصابات 50373.



المصدر: الجزيرة