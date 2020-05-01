شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اطلعت على أدلة تثبت تورط "معهد ووهان" في تفشي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه اطلع على معلومات تشير إلى أن معهد ووهان للفيروسات وراء تفشي فيروس كورونا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وسُئل ترامب في حديث مع صحفيين بالبيت الأبيض عما إذا كان قد اطلع على أي معلومات تمنحه "درجة عالية من الثقة" من أن الفيروس تم تخليقه في مختبر بووهان.
ورد ترامب "نعم"، مضيفا أن "منظمة الصحة العالمية يجب أن تخجل من نفسها".
وعندما طُلب منه تقديم تفاصيل عن المعلومات، قال ترامب: "غير مسموح لي أن اخبركم".
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