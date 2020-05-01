شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر ستحطم آمال "قوى الشر" في اختطافها والان نبدء بالتفاصيل
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن من وصفها بقوى الشر تحاول اختطاف بلاده، وبفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشها ستحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.
ودعا في تدوينه على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الله عز وجل أن يرحم كل من قدم نفسه شهيداً أو مصاباً فداءً لمصر.
من جانبها، أدانت وزارة الداخلية المصرية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرعةً للقوات المسلحة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، مما أدى إلى مقتل وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود.
وأكدت في بيان اليوم أن المحاولات الفاشلة لن توقف جهود رجال القوات المسلحة الباسلة في الدفاع عن مصر.
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