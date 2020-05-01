شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: تصدير إيران للأسلحة السبب الرئيسي في زعزعة استقرار الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال مبعوث كبير لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة "متفائلة" بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيمدد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهاء أجله في أكتوبر.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بإيران إن بلاده أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن الأمر، سيحتاج إلى موافقة تسعة أعضاء دون استخدام أي من القوى الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو). وقال هوك خلال مؤتمر صحفي "نحن متفائلون".

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وأضاف "روسيا والصين لهما مصلحة كبيرة في أن يعم السلام والاستقرار الشرق الأوسط، وعنف إيران الطائفي وتصديرها للأسلحة هما السبب الرئيسي في زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط حاليا".

وأشار أيضا إلى أن واشنطن لا تعتزم المضي قدما سريعا في مسعاها لتمديد حظر الأسلحة.

وقال هوك "تركيزنا منصب على الدخول في دبلوماسية مدروسة ومتوازنة مع كل الأطراف المعنية من أجل التفاوض بنجاح على تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".