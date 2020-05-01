شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في تونس.. مخطط «إخواني تركي قطري» للسيطرة على الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

اشتعل غضب سياسيين وأعضاء في البرلمان التونسي بعد محاولة رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي تمرير اتفاقيتين تجاريتين «مشبوهتين» مع تركيا وقطر مستغلًا الوضع السائد والانشغال بوباء كورونا ، واتخذ البرلمان أمس الخميس قرارًا بتأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة للنظر في الاتفاقتين إثر خلافات عميقة بين الكتل البرلمانية.

وتنص الاتفاقية الأولى على اتفاق الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية بفتح مكتب للصندوق القطري في تونس، فيما تطالب الاتفاقية الثانية بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين تونس وتركيا؛ ما يفتح الباب لهيمنة الدوحة وأنقرة على أهم ركائز الاقتصاد والاستثمار في تونس، ما دفع معارضين خصوصًا الحزب «الدستوري الحر» برئاسة عبير موسى، وحركة «تحيا تونس» برئاسة يوسف الشاهد، لاتهام زعيم حركة النهضة «الإخوانية» الغنوشي بتمكين كلٍّ من «أنقرة والدوحة» أبرز الداعمين للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من مفاصل الدولة التونسية عن طريق التحكم في الاقتصاد.

خدمة الإخوان

وقالت المرشحة السابقة لرئاسة تونس روضة رزقي لـ«اليوم»: الغنوشي عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان الإرهابية وليس غريبًا أن يخدم توجّهات الجماعة التي تريد السيطرة تمامًا على كافة مقدرات الدولة، وما حدث مؤخرًا من محاولة وضع الاقتصاد التونسي تحت سيطرة المخالب التركية القطرية لن يقبله التونسيون، وهذا ما يفسر ثورة الغضب الشعبي التي تضامنت مع تحركات عدد من البرلمانيين لوقف هذه المهزلة.

وأضافت رزقي: حكومة إلياس الفخفاخ التي تولت المسؤولية في فبراير الماضي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى الانقسامات السياسية التي تغذيها جماعة الإخوان الإرهابية، ويسعى نواب حركة النهضة بدعم رئيسها الحالي، والذي للأسف يرأس البرلمان أيضًا راشد الغنوشي إلى السيطرة على صنع القرار في تونس، فضلًا عن إفساح المجال للجماعات الإرهابية المدعومة من أردوغان وتميم لتصدر المشهد السياسي برفقة النهضة والإطاحة بأي معارض.

سيادة تونس

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وكانت النائبة عبير موسى شككت في أهداف الاتفاقيتين مع قطر وتركيا واعتبرتهما «مشبوهتين» وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني.

وحذرت رئيس كتلة «الحزب الدستوري الحر» من خطورة السماح بفتح صندوق قطري في تونس، والموافقة على اتفاقية مع تركيا، مشيرة إلى أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية.

كما اعتبر النائب عن حزب «تحيا تونس» مبروك كورشيد أن تركيا صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية، ودعا كافة النواب لرفض هذه الاتفاقية في حال إعادة طرحها للمناقشة.

الاتحاد يحذر

وحذر الاتحاد التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية بالبلاد، في بيان، من «استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية»، معتبرًا أن «أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدي المدني ولن يتأخر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها».

ويستغل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى منصبه كرئيس للبرلمان التونسى والظرف الحالي الذي تمر به البلاد بعد تفشى فيروس كورونا من أجل تمرير اتفاقيات مشبوهة تمكن الدول الداعمة لجماعة الإخوان من إحكام السيطرة على الاقتصاد التونسي.