الإمارات ترفض الدور التركي بليبيا

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وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار.
كما أعربت الوزارة عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل.
أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس، والالتزام بالهدنة الإنسانية في شهر رمضان استجابة لدعوات دول «شقيقة وصديقة»، وحذر في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، من رد فوري وقاسٍ على أي اختراق للهدنة من الميليشيات والجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تختطف العاصمة.
يأتي ذلك بعد إعلان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قبول القيادة العامة تفويض الشعب لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق «الصخيرات» والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق غير الشرعية بقيادة فايز السراج الإثنين الماضي.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء: سنعلن خلال أيام القاعدة الدستورية التي بموجبها سنضع خارطة طريق جديدة تحقق طموحات الشعب الليبي.
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