وفاة ضابط تركي جراء إصابته بفيروس كورونا

توفي ضابط تركي يعمل في مديرية فرع الأمن العام بإدارة شرطة إسطنبول، جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت صحيفة "صباح" الحكومية، الخميس، إن الضابط يدعى، محمد أرتوي، ويبلغ من العمر 26 عامًا، وتوفى جراء إصابته بكورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن التقرير الطبي أثبت أن وفاة الضابط، جاءت بسبب القيروس، وليس بسبب مرض سرطان الغدد الليمفاوية الذي كان يعاني منه.

من جهتها، قالت مديرية فرع الأمن العام في إسطنبول، إن الضابط أرتوي متزوج، ومن مواليد 1994.

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وسجلت وزارة الصحة التركية، الخميس، 2615 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و93 وفاة أخرى خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3174.

وأوضحت أن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغ 120 ألفًا و204 حالات، وتعافى 45 ألفًا و886 شخصًا من الفيروس حتى الآن.

وبهذه الأرقام تعتبر تركيا الدولة الأولى بالشرق الأوسط من حيث الإصابات، والسابعة على مستوى العالم.

وتعتزم تركيا فرض حظر تجوال أيام الجمعة، والسبت، والأحد، في 31 ولاية ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس.

منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في مارس/آذار الماضي، وأحزاب المعارضة تهاجم نظام أردوغان، بسبب قصور النظام الصحي، ولعدم اتخاذ التدابير اللازمة.