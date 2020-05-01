الجيش الليبي يعثر على جثث 18 مسلحا في عين زارة

عثرت قوات الجيش الوطني الليبي طرابلس على جثث 18 عنصرا من المليشيات بينهم مرتزقة سوريين في حالة تحلل.

وقال مصدر عسكري ليبي، الخميس، إن قوات الجيش عثرت على هذه الجثث في أحد المناطق المحررة حديثا ويبدو أن رفقائهم تركوهم وهربوا في محور عين زارة شرقي طرابلس.

وتابع المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إن قوات الجيش الوطني الليبي تواصل عملية التقدم والتأمين والمسح بمحاور القتال بالعاصمة طرابلس في المناطق المحررة.

وأشار المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، إلى أن المليشيات اخترقت الهدنة المعلنة وقامت بالهجوم على ترهونة ولكن قوات الجيش الليبي تصدت للهجوم وكبدت المليشيات خسائر كبيرة تجاوزت 5 آليات مسلحه دمرتها قوة الكورنيت.

وتابع أن قوات الجيش الليبي تتولى تأمين الحدود الإدارية لمدينة ترهونة بعد أن دحرت فلول المليشيات إلى مدينة القرابولي.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش الليبي تصدت لهجوم فاشل من المليشيات على تمركزاتها بمحاور طرابلس الأخرى بصلاح الدين والمطبات، وطريق المطار والمشروع، وأن المليشيات الإرهابية لم تتمكن من تحقيق أي تقدم في هذه المنطقة، وان الجيش الليبي لا يزال يحافظ على جميع تمركزاتها .

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وأوضح أن القوات تمكنت من صد الهجوم الفاشل الذي تحاول المليشيات تنفيذه منذ صباح الخميس في عدة مناطق بهذه المحاور ونوه إلى أن هذه المليشيات أجبرت على التراجع إلى مواقعها الأولى.

ونوه إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل عدد من قادة المليشيات بينهم المليشياوي الملقب بـ"أحمد الكبير" قائد مليشيات 166 المعروفة بـ"الحصان" من مدينة مصراته.

وفي الوقت الذي دعا الجيش الوطني الليبي إلى وقف القتال خلال شهر رمضان المبارك إلا أن المليشيات رفضت الهدنة وأعلنت حكومة السراج استمرارها في الأعمال القتالية.



كما لم تلتزم حكومة السراج المدعومة تركيا بالهدنتين الساريتين في ليبيا المعلنة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بوساطة دولية والهدنة الإنسانية المعلنة حديثا لتوحيد الجهود لمواجهة فيروس كورونا، بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا.

واستهدف الطيران التركي المسير المدنيين والاحتياجات الإنسانية والمعيشية وسيارات الإسعاف في مدن ترهونة وبني وليد، وصلت لأكثر من 20 صاروخا موجها على ترهونة وحدها.

كما هاجمت المليشيات والمرتزقة العديد من المدن الليبية وارتكبت بها جرائم من خلال مرتزقتها صنفت كجرائم حرب، مثل مدن صرمان وصبراتة.

واستمرت المليشيات في جرائمها بالقصف العشوائي للمدنيين وراء خطوط الاشتباكات ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين ليبيين الثلاثاء، في منطقة النواحي الأربعة جنوبي العاصمة طرابلس(قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم وفندق الشريف وسوق السبت واسبيعة وسوق الخميس).