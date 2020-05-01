ترامب يدرس إعادة مستشاره السابق مايكل فلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدرس إعادة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق إلى إدارته.



وكان فلين شخصية رئيسية في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة العام 2016.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفية :" بالتأكيد سأنظر في ذلك.. أعتقد أنه شخص جيد".

وفي منتصف مارس/أذار الماضي، ألمح الرئيس دونالد ترامب، إلى إمكانية العفو الكامل عن مساعده السابق مايكل فلين.

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وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا أفكر بجدية في منحه عفوا كاملا".

وكان فلين، الجنرال المتقاعد، أول مستشار أمن قومي يعينه ترامب، وأقيل بعد 22 يوما فقط من توليه هذا المنصب بسبب علاقاته مع الروس.

وأقر فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة.