انت الان تتابع بيلوسي: حكومات الولايات والحكومات المحلية قد تحتاج تريليون دولار بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إن حكومات الولايات والحكومات المحلية في بلادها قد تحتاج مساعدات تقترب من تريليون دولار على مدى عدة أعوام حتى تواجه تبعات وباء فيروس كورونا.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي أن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون يخطط للعودة للانعقاد في الأسبوع الذي يبدأ يوم 11 مايو أيار، لكنها أشارت إلى أن ذلك قد يتغير وأن النواب ”تحت رحمة الفيروس“.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأسبوع المقبل بعد عطلة مطوّلة.

Advertisements

وقالت بيلوسي إن التمويل سيكون محور حزمة التشريعات التالية التي سيصيغها الديمقراطيون لمواجهة الفيروس.

وهذه أول مرة تذكر فيها بيلوسي علانية مبلغا كبيرا كهذا عند الحديث عن تغطية تكاليف مكافحة الوباء على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وطلب حكام الولايات 500 مليار دولار للمساعدة في تغطية نفقات الصحة العامة وإيرادات الضرائب المفقودة ومساعدة المواطنين على العودة إلى أعمالهم.