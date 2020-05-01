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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئاسة الحرمين تحذر من شائعات تنافى الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمقدسات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020
الخليج 365 - متابعات
قال المتحدث الرسمى للرئاسة العامة لشؤون المسجد المسجد الحرام والمسجد النبوى، إنه انطلاقاً من مكانة الحرمين الشريفين وهيبتهما فى نفوس المسلمين وما تقدمه القيادة الرشيدة، من عناية كبيرة ورعاية جليلة، ولما لوحظ من انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى التى تنافى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية فى الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة.
وأكد على أهمية تلقى المعلومات من الجهات الموثوقة وعدم قبول الشائعات والأخبار غير الموثقة وعدم التسرع والتساهل فى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها، والسمع والطاعة لولاة الأمر.
وأوضح فى بيان له، أن الرئاسة لا علاقة لها بأى أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعياً لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية فى إنجاح الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمنع انتشار فيروس كوورنا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدى الحرمين الشريفين، سائلاً الله عز وجل أن يجزى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده خير الجزاء على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوى إنه سميع مجيب.
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