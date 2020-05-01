شكرا لقرائتكم التحالف: 2029 اختراقاً حوثياً منذ إعلان وقف النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن اختراقات الميليشيا الحوثية لوقف اطلاق النار منذ اعلانه في 8 أبريل الماضي، بلغت 2029 اختراقا، مشيرا إلى أنها شملت الاعمال العسكرية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة والصواريخ البالستية.

كما قال أنه يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس.

وأكد استمرار التزام التحالف بوقف اطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص الى اليمن.

وكان التحالف أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل الجاري، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.