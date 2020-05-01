شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البرلمان تتابع الإجراءات الحكومية لتنفيذ ترفيق التجمعات الصناعية والحضانات التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان اللجنة سوف تدرس ماجاء فى بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أمام البرلمان باستهداف توجيه استثمارات عامة بحوالى 5.9 مليار جنيه لوزارة التجارة والصناعة لتنفيذ العديد من المشروعات وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وأيد " عامر " فى بيان له اليوم اتجاه الحكومة إلى استكمال أعمال ترفيق 13 تجمعأً صناعياً بمختلف المحافظات بمبلغ 5 مليارات جنيه وطرح مساحات مرفقة فى حدود 10 ملايين متر مربع، مطالبا بضرورة أن تعلن الحكومة عن البرامج والتوقيتات الزمنية للانتهاء من ترفيق هذه التجمعات مشيدا لإعلان الحكومة عن إنشاء 5 حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة واستكمال التوسع فى إقامة مراكز التدريب المطورة بإنشاء 8 مراكز ليرتفع عدد المستفيدين فى منظومة التدريب الصناعى إلى 36.5 ألف متدرب.

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تجدر الإشارة الىً أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ 740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.