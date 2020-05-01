شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى أمام البرلمان.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

ووفقا للاتفاقية تستضيف الحكومة المصرية مقرا دائما للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الافريقية وفقا لنصوص النظام الأساسى للكاف.

ويتمتع كل من مقر الكاف وممتلكاته وأمواله وأصوله الخاصة وحساباته المصرفية وارشيفه ووثائقه بالحصانة من كافة الإجراءات القانونية من حيث التفتيش والمصادرة ونزع الملكية أو أى شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية فى مصر.

ويجوز للكاف وفقا للاتفاقية إقامة منشآت فنية ومبانى خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة موافقة الحكومة المصرية وتتخذ الهيئات المختصة فى مصر كافة الترتيبات وفقا لما يتفق عليه فى الاتفاقات التكميلية أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدامم الكاف للاماكن المناسبة لتلك الاغراض وتضمينها فى مقره الرئيسى بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب.

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وتنص الاتفاقية على أن الحكومة المصرية تتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أى اقتحام أو ضرر، فضلا عن اتخاذها التدابير اللازمة لمنع أى إخلال بأمن المقر.

وتضمن السلطات المصرية طبقا للاتفاقية تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلى والحماية المدنية ويتم معاملة احتياجات الكاف بذات الأهمية التى تعامل بها السلطات المصرية المنظمات الدولية والبعثات الرسمية.

وتتمتع اتصالات الكاف طبقا للاتفاقية الرسمية بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الرسمية وتتخذ السلطات المصرية المختصة كافة التدابير لتسهيل إجراءات الدخول والعبور عبر أراضيها لكل من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلى الاتحاد الدولى لكرة القدم والاتحادات الوطنية فى الدول الأفريقية والأفراد المشتركين فى أعمال رسمية مع الكاف وتمنحهم التاشيرات اللازمة.

ووفقا للاتفاقية يتمتع رئيس الكاف أو من ينوبه من أحد نوابه أو سكرتيره العام خلال فترة غيابه بذات الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية ويتم إعفاء دخل وأصول وممتلكات الكاف من الرسوم والضرائب.