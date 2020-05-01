جامعة القاهرة تدين حادث بئر العبد الإرهابي وتنعى الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أدانت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت ونوابه والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب، الحادث الإرهابي الخسيس الذي وقع اليوم الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدي المركبات المدرعة ببئر العبد، وراح ضحيته محموعة من الشهداء، من ابناء القوات المسلحة، وهم يؤدون دورهم في الذود عن الوطن، حفظا لأمنه واستقراره.

وأكد الخشت في نعيه للشهداء، أن هذا الحادث الخسيس لن يؤثر علي إيمان رجال قواتنا المسلحة بواجبهم، ووطنيتهم، بل يدفعهم إلي مزيد من الإصرار علي مواصلة دورهم، فداء للوطن، لتبقى مصر عزيزة آمنة مستقرة.

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وقال الخشت: إن مايفعله الإرهاب لن يزيد مصر إلا صلابة وقوة وتماسكا، ويشد من عزيمة خير أجناد الأرض، ولن نتأخر عن دعم شهدائنا الأبرار، ولن تتوقف مسيرة النهضة والتنمية في أرض سيناء الطاهرة، وكل ربوع مصر.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الإرهاب لن يتمكن من تحقيق أغراضه الدنيئة، وستبقى مصر بجيشها وشرطتها، وإرادة شعبها ودولتها، وستنتصر بعزيمة ابطالها، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن في سبيل الله.

وقدم الخشت خالص تعازيه لأسر الشهداء، مؤكدا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.