السعودية تشهد ظاهرة فلكية.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة

شهدت مكة المكرمة، ظاهرة فلكية حدثت بالتزامن مع غروب الشمس وجرى رؤيتها بالعين المجردة.

وذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر أن "مكة المكرمة شهدت تعامد القمر على الكعبة المشرفة عند الساعة 6:29:55 مساءًا بالتزامن مع غروب الشمس في ظاهرة

مشاهدة بالعين المجردة".

وذكرت الجمعية الفلكية بمدينة جدة في تقرير لها أن القمر كان قرصه مضاء بنسبة (87.7 بالمئة) وعلى مسافة 368.051 كيلومتر.