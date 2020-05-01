ترامب: رأيت أدلة على أن سلالة كورونا تعود لمعهد الفيروسات في ووهان

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه رأى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس حول تطورات
واعتبر ترامب أن بدء تفشي الجائحة يعود إلى فشل الصينفي وقف انتشار الفيروس بسبب عدم وجود كفاءة ضرورية لتحقيق ذلك، أو رغبة البلاد في وصول الوباء إلى باقي العالم.
ورفض الرئيس الأمريكي مع ذلك أن يوضح ما إذا كان يحمل نظيره الصيني، شي جين بينغ، مسؤولية "التضليل" بشأن سير تفشي الوباء في الصين.
وشدد على أن الخطوات المقبلة للولايات المتحدة تجاه الصين سيتم تحديدها انطلاقا من نتائج دراسة ملابسات انتشار الجائحة.
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