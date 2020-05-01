تطبيق حظر التجوال الشامل في كافة أنحاء الأردن

بدأ منتصف ليل الجمعة سريان حظر التجوال الشامل في كافة أنحاء الأردن لمدة 24 ساعة بعد أن تم إعلانه من قبل سلطات المملكة في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقررت الحكومة الأردنية فرض حظر التجوال الشامل لمدة 24 ساعة لضمان استمرار الانخفاض اللافت في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فيما أكدت بتطبيق
ومن المتوقع أن تبدأ صباح الغد فرق التقصي الوبائي في كافة أنحاء المملكة بأخذ عينات عشوائية ما المواطنين بالإضافة إلى نشر فرق التعقيم في كافة المناطق.
وسبق أن قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إنتطبيق حظر التجول الشامل سيتم بالآلية نفسها التي تم استخدامها خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر والسماح لمختلف القطاعات بالعمل يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذه هي الغاية الأساسيّة من فرض الحظر الشامل في بعض الأوقات.
ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الأردن حتى الآن 453 حالة، بينها 8 وفيات، فيما أعلن اليوم عن رص مصابين جديدين فقط.
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