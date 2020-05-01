جنوب إفريقيا: استمرار إغلاق الجامعات بسبب كورونا

قال وزير التعليم العالي في دولة جنوب أفريقيا، بليد نيزمندي، في ايجاز صحفي متلفز، إنه لن يتم استئناف الدراسة داخل حرم الجامعات، رغم تخفيف الإغلاق العام في مواجهة جائحة كورونا من المستوى الخامس إلى الرابع اليوم

الخميس.

وأوضح الوزير أن الاستثناء الوحيد سيكون عودة طلاب السنة النهائية بكليات الطب، وفي ظل إجراءات مشددة.

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ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن الوزير القول: "مسؤوليتنا هي خفض منحنى العدوى...

علينا انقاذ العام الدراسي 2020، ولكن ليس على حساب الأرواح".

كما أشار إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تمديد العام الدراسي، وقال إن وزارة التعليم العالي تسعى لتوفير تمويل إضافي حال الحاجة إليه.

وقال نيزمندي إنه سيتم خلال شهر مايو الذي يبدأ غدا تطهير وتعقيم الجامعات استعدادا لإعادة فتح أبوابها.