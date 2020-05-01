مصدر صحي إيطالي: 80% من ضحايا كورونا كانوا مصابين بأمراض أخرى

أكد مصدر صحي إيطالي أن 80% من ضحايا فيروس كورونا المستجد كانوا مصابين بمرضين آخرين على الأقل وفقا لموقع روسيا اليوم.

ووفقا لأحدث تقرير للمعهد العالي للصحة (ISS)، صدر اليوم الخميس، فإن "تحليل 2316 سجلا طبيا للمرضى المتوفين أكد

أن أكبر المخاطر يواجهها الرجال، بينما لا تتجاوز نسبة الخطر بين النساء الـ38٪"، فضلا عن الأشخاص المتقدمين في السن.

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وذكر تقرير (ISS) أن متوسط أعمار المرضى المتوفين يبلغ 81 عاما،

بينما يدور معدل أعمار المصابين حول الـ62 عاما.

وأضاف التقرير أن 63% من المرضى الذين فارقوا الحياة، يعانون من ثلاثة أمراض أو أكثر، وأن ما يتجاوز الـ80% منهم، كانوا مصابين مسبقا بمرضين على الأقل.

وخلص التقرير الصحي إلى القول إن نسبة الفتك بشكل عام لوباء "كوفيد 19" في إيطاليا تصل إلى 12.6%.