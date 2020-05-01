السعودية تصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (Gastat)، اليوم الخميس، نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019 وفقا لموقع روسيا اليوم.

ويحتوي التقرير على عدد من المؤشرات والنتائج المتعلقة بمناسك العمرة خلال العام 2019 والتي ظهرت من خلال مسح العمرة لمعتمري الداخل، وبيانات السجلات التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج.

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ووفقا لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019، فقد بلغ إجمالي عدد المعتمرين 19.158.031 منهم 7.457.663 معتمرا قدموا من خارج المملكة.

وبلغ عدد معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين 11.700.368 معتمرًا، 45.40% منهم من معتمر سعودي، بينما بلغت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة 54.60%.

وبحسب نتائج النشرة، فقد ارتفعت

نسبة إجمالي المعتمرين للعام 2019 بزيادة بلغت 4.63% عن عام 2018، حيث مثلت نسبة المعتمرين السعوديين 27.73% وقد كان النصيب الأكبر لمعتمري الداخل بنسبة 61.07%.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع نسبة الذكور منهم عن الإناث حيث بلغت النسبة 64.62% و35.38% على التوالي، في حين تمثل الفئة العمرية ما بين 30 و39 سنة، أعلى عدد للمعتمرين من الداخل بنسبة بلغت 24.52% من إجمالي معتمري الداخل.