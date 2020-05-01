روسيا.. إصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

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وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن ميشوستين، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أنه مصاب بالفيروس، مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل الصحي.

واقترح ميشوستين أن يقوم نائبه الأول، أندريه بيلوسوف، بمهامه خلال فترة غيابه.

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وقالت رويترز إن بوتن دعم مقترح ميشوستين .

وكان ميشوستين عين رئيسا للحكومة الروسية خلفا لديمتري ميدفيديف، الذي قدم استقالة حكومته إلى الرئيس الروسي.

يشار إلى أن روسيا سجلت أكثر من 106 آلاف إصابة بـ”كوفيد-19″، إلى جانب نحو ألف حالة وفاة.