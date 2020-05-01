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مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش المصري بهجوم إرهابي في سيناء

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 مايو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة

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أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، عن مقتل وإصابة 10 عسكريين في هجوم استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بعبوة ناسفة.

وجاء في بيان “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره”.

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وتخوض القوات المسلحة والشرطة معركة طويلة ضد متشددين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي بتنظيم الإخوان المحظور عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

كما نفذ الإرهابيون هجمات أخرى في عدة أماكن بالبلاد.

وشن الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية في عام 2018 مع التركيز على شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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