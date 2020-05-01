مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجيش المصري بهجوم إرهابي في سيناء

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، عن مقتل وإصابة 10 عسكريين في هجوم استهدف أحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، بشمال سيناء، بعبوة ناسفة.

وجاء في بيان “انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره”.

Advertisements

وتخوض القوات المسلحة والشرطة معركة طويلة ضد متشددين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي القيادي بتنظيم الإخوان المحظور عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

كما نفذ الإرهابيون هجمات أخرى في عدة أماكن بالبلاد.

وشن الجيش والشرطة حملة واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية في عام 2018 مع التركيز على شبه جزيرة سيناء والمناطق الجنوبية والحدود مع ليبيا.