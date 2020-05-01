احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وحسب ما ذكر عضو مجلس السيادة، صديق تاور، في مؤتمر صحفي، فإن سلطات البلاد قررت تشديد الإجراءات المتبعة بخصوص عدم الالتزام بالحظر المفروض في الخرطوم.
وأوضح أن التشديد يشمل عقوبات بالغرامات ومصادرة السيارات، إلى جانب عقوبات حبسية.
يأتي ذلك فيما سجل السودان، خلال الساعات الـ24 الماضية، 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إلى جانب 3 وفيات.
وبذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات في البلاد إلى 442 حالة، متضمنة 31 وفاة، حسب إحصاءات السلطات الصحية.
وقد تماثلت 7 حالات للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين الإجمالي 39 حالة.
وكان السودان فرض، في منتصف شهر أبريل، العزل العام على الخرطوم لتطويق “كورونا”.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات السودانية تشدّد إجراءات الحظر في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.