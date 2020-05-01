كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه اطلع على الدليل الذي يثبت أن مصدر فيروس كورونا هو معهد ووهان للفيروسات في الصين، منوها بأنه يدرس فرض رسوم على الصين.

وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، مساء اليوم الخميس، أنه يرى "أدلة" تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.