كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروحيات إسرائيلية تستهدف مواقع في القنيطرة بسوريا دون ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبحسب مراسل قناة 13 الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن استهداف مواقع للجيش السوري، ومنصات إطلاق صواريخ جاهزة.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بالعادة لا يعلق على هذه التقارير التي ترد من وسائل إعلام عربية ودولية.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ حزب الله.
وتُكرّر التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وقال "المرصد"، إن طائرة من دون طيار استهدفت مساء الأحد سيارة لقوات الحشد الشعبي الموالية لقوات النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم تعلم هوية الطائرة التي استهدفت السيارة.