اخبار العالم

مروحيات إسرائيلية تستهدف مواقع في القنيطرة بسوريا دون ضحايا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر مروحيات إسرائيلية تستهدف مواقع في القنيطرة بسوريا دون ضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة الأنباء السورية، مساء اليوم الخميس، استهداف مروحيات إسرائيلية لمواقع في القنيطرة بدون وقوع ضحايا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

وبحسب مراسل قناة 13 الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن استهداف مواقع للجيش السوري، ومنصات إطلاق صواريخ جاهزة.  

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي بالعادة لا يعلق على هذه التقارير التي ترد من وسائل إعلام عربية ودولية.

Advertisements

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، وتستهدف بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ حزب الله. 

وتُكرّر التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا، وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

 وقال "المرصد"، إن طائرة من دون طيار استهدفت مساء الأحد سيارة لقوات الحشد الشعبي الموالية لقوات النظام عند أطراف مدينة البوكمال شرق دير الزور، بالقرب من الحدود السورية - العراقية، حيث جرى تدمير السيارة ومقتل جميع من كان بداخلها، فيما لم تعلم هوية الطائرة التي استهدفت السيارة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا