كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فرنسا تسمح بشروط استخدام أمصال "بلازما" مرضى كورونا متعافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الوكالة الفرنسية للأدوية، اليوم الخميس، السماح بشروط صارمة استخدام أمصال (بلازما) مرضى كورونا تماثلوا للشفاء لمعالجة مصابين بوباء "كوفيد-19" في حالة حرجة.

وكان السماح باستخدام البلازما في فرنسا يقتصر على التجارب الإكلينيكية كالتي بدأت في 7 أبريل بإشراف المساعدة العامة-مستشفيات باريس والمؤسسة الفرنسية للدم والمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية.

لكن "نظراً إلى خطورة كوفيد-19 ولزيادة فرص نجاة المصابين في حالة خطيرة"، قررت الوكالة الإشراف على "استخدام بلازما مرضى تعافوا استثنائياً وبصورة موقتة خارج إطار التجارب السريرية الجارية".

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وقالت الوكالة في بيان، "سيحصل ذلك عندما لن يكون أو لم يعد ممكناً شمل مريض في تجربة".

وترمي التجارب السريرية الجارية إلى تقييم "فعالية وسلامة بلازما الأشخاص المتعافين" لمعالجة مرضى "أصابهم فيروس كورونا المستجد بأعراض مهددة للحياة".

وتابع البيان، "بعض المعطيات تدل على أن البلازما لدى المصابين بكوفيد-19 يحتوي على أجسام مضادة ناشطة ضد الفيروس ما قد يسمح بتحسين معدل شفاء المرضى المصابين بمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد".

وإلى هذا اليوم لم تثبت فعالية البلازما في مكافحة كوفيد-19 بحسب الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.