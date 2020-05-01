معدل انتشار الوباء نزل تحت 1 في بعض جهات المملكة ..وزير الصحة: سنرفع الحجر بعد استقراره تحت 1 وطنيًا

قال وزير الصحة خالد ايت الطالب، اليوم الخميس، إن معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي يُرمَز له بـRO، يقترب من رقم 1 في المغرب، ما يعني اتجاهه نحو السيطرة على الوباء بشكل نهائي.

وأضاف ايت الطالب، قبل قليل، في لقاء عبر القناة الثانية، إن اقتراب معدل انتشار الفيروس من 1، يعني اقتراب إنهاء الحجر الصحي، وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً في المغرب، شرط أن يستقر المعدل في رقم 1 أو تحته.

وكشف ايت الطالب أن عدداً من الجهات وصل فيها معدل انتشار الوباء RO إلى 1، وجهات أخرى تجاوز فيها المعدل الرقم 1 في اتجاه الصفر، لكن رفع الحجر الصحي رهين باستقرار المعدل.

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وأشار إلى أن مجموعة من الدول تسرعت ورفعت الحجر الصحي فكانت مضاعفات الوباء فيها كبيرة، لأن الانتشار يكون بعد رفع الحجر مضاعفاً أكثر من بدايته.

يذكر أنه إذا أصبح RO معدل انتشار الوباء يساوي أو أقل من 1 فإن كل حالة سوف تنتج في المتوسط أقل من حالة ثانوية واحدة، وسيختفي الوباء في نهاية المطاف.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المغرب 4423 حالة إصابة، بعد تسجيل 71 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضي، وبلغ عدد الوفايات 170 حالة، فيما يقترب عدد حالات الشفاء من الألف، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة.