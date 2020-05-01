طاليس يوضح طبيعة برنامجه ويرد على مشارك اتهمه بالفبركة

رد الكوميدي طاليس على اتهامات شاب شارك في برنامجه “فين غادي”، الذي يبث، يوميا، على القناة الثانية في شهر رمضان، نافيا التهمة، التي وجهها إليه، وموضحا أن برنامجه هو برنامج أسئلة ثقافية، وليس كاميرا خفية ليكون مفبركا كما زعم المشارك.

وخرج شاب من المشاركين في الحلقات الأولى من برنامج المسابقات “فين غادي”، الذي يقدمه بالتناوب الكومديان طاليس، وباسو، ليدعي أن البرنامج مفبرك، وأن مروره تعرض للتلاعب في التوضيب، مبررا بذلك عدم معرفته لترجمة مثل بالعامية إلى اللغة الفرنسية.

طاليس، رد على الاتهامات، أمس الأربعاء، موضحا للجمهور العريض عبر حسابه في أنستغرام، أنه لا يحتاج إلى فبركة البرنامج، لأنه في الأصل ليس برنامجا للكاميرا الخفية، وقال عن ذلك: “فين غادي ماشي كاميرا خفية، حيث ملي كطلع للطاكسي كاتشوف الكاميرات قدامك، وفريق الإعداد كيقولها لك فالأول” .

ونشر طاليس مقاطع من الحلقة توضح أن السؤال موضوع الجدل لم يتعرض للتوضيب، أو التحريف، معتبرا أن الشاب اتهمه بما هو غير موجود، ما دفعه إلى الدفاع عن نفسه في موقف، وجده محرجا له أمام معارفه، يقول طاليس.

ويطرح طاليس على المشاركين في برنامج “فين غادي” 5 أسئلة مختلفة، متيحة الفرصة أمامهم للفوز بهاتف ذكي، في حالة كانت 3 إجابات من أصل 5 صحيحة.