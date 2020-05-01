في 5 أيام الأولى من رمضان.. تسجيل 130 مخالفة بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية

أفضت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان، إلى تسجيل 130 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 100 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان.

وأوضح قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صدر عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن هذه التدخلات همت مراقبة ما يفوق 8 آلاف محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف البلاغ أنه في ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 16 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مبرزا أن هذه الكميات تشمل 4,5 طنا من الحليب ومشتقاته، و3,3 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وما يقارب 2,8 طنا من المشروبات والعصائر، إضافة إلى طنين من المخبوزات والحلويات.

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وأشار إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت مراقبة حوالي 80 ألف طن من المواد والمنتجات عند الاستيراد وعند التصدير نتج عنها رفض دخول 450 طن للسوق الوطني.

كما سجلت تدخلات هذه المصالح، يضيف المصدر ذاته، عدة عمليات المراقبة في المجازر والوحدات الإنتاجية المرخصة، والتي أسفرت عن تحرير 20 محضرا سيوجه للقضاء وحجز وإتلاف أكثر من 20 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الصيد.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.