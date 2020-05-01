الكلوروكين والكمامة والحجر… ثلاثي المغرب في حربه ضد الجائحة

أكد وزير الصحة خالد ايت الطالب، اليوم الخميس، أن الحالة الوبائية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد تحت السيطرة.

وقال ايت الطالب، قبل قليل، في لقاء مع القناة الثانية، إن الحالة الوبائية في المغرب متحكم فيها بفضل الحجر الصحي، والدواء والكمامة، مشيراً إلى أن وعي المغاربة أيضاً ساهم في السيطرة على الوباء.

وأشار وزير الصحة إلى أنه بعد استعمال الكلوروكين في علاج المصابين بفيروس كورونا ارتفعت نسبة المتعافين، عكس بداية تفشي الفيروس في البلاد حيث لم يكن يُستعمل في العلاج، كانت نسبة حالات الشفاء بطيئة.

وأكد ايت الطالب أن المغرب يتوفر على مخزون كافي من الكلوروكين، مشدداً على ضرورة الحرص على العلاج المبكر. ولفت الانتباه إلى أن الحجر الصحي أعطى مفعوله، ولكن حذر من أن المغرب لم يتجاوز مرحلة الخطر نهائياً، مشيراً إلى أن أي تقصير ستكون له نتائج عكسية.