اخبار العالم

الرئيس الجزائري يتعهد بتنفيذ خططه الإصلاحية

0 نشر
السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يتعهد بتنفيذ خططه الإصلاحية والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020

الرئيس الجزائري

تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ليل الخميس، بالمضي في تنفيذ التزاماته الانتخابية، ومن بينها "حل جميع النزاعات العمالية العالقة، وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية".

وشدد تبون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بأن جهود حكومته "تركزت خلال الفترة الأخيرة على حياة وصحة المواطنين، بسبب أزمة المستجد".

Advertisements

وحث عبد المجيد تبون النقابات على دعم مساعي حكومته، وأن تلعب "دورًا مؤثرًا في بناء اقتصاد منتج، وخالق لمناصب العمل، ومتجه بقوة نحو التصدير".

وطالب بإعادة قدسية العمل بقوله: "إن ذلك لن يتأتى إلا إذا شمرنا عن سواعدنا.. وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة؛ من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية".

ورغم أزمة كورونا التي تشهدها البلاد، فإن نشطاء وسياسيين عبروا عن استياء من تعطل أجندة الرئيس، خاصة السياسية، وذهبت أصوات معارضة إلى حد التشكيك في قدرة السلطات على الالتزام بتعهدات سابقة قطعها حاكم قصر "المرادية" ورئيس حكومته عبد العزيز جراد.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري يتعهد بتنفيذ خططه الإصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا