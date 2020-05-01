الرئيس الجزائري يتعهد بتنفيذ خططه الإصلاحية

الجمعة 1 مايو 2020

الرئيس الجزائري

تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ليل الخميس، بالمضي في تنفيذ التزاماته الانتخابية، ومن بينها "حل جميع النزاعات العمالية العالقة، وإلغاء الضريبة على ذوي الدخل المحدود، والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية".



وشدد تبون، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، بأن جهود حكومته "تركزت خلال الفترة الأخيرة على حياة وصحة المواطنين، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد".

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وحث عبد المجيد تبون النقابات على دعم مساعي حكومته، وأن تلعب "دورًا مؤثرًا في بناء اقتصاد منتج، وخالق لمناصب العمل، ومتجه بقوة نحو التصدير".

وطالب بإعادة قدسية العمل بقوله: "إن ذلك لن يتأتى إلا إذا شمرنا عن سواعدنا.. وفجرنا طاقاتنا وعقولنا المبدعة؛ من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية".

ورغم أزمة كورونا التي تشهدها البلاد، فإن نشطاء وسياسيين عبروا عن استياء من تعطل أجندة الرئيس، خاصة السياسية، وذهبت أصوات معارضة إلى حد التشكيك في قدرة السلطات على الالتزام بتعهدات سابقة قطعها حاكم قصر "المرادية" ورئيس حكومته عبد العزيز جراد.