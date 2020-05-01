ترامب يقول إنه اطلع على أدلة تورط مختبر ووهان في انتشار فيروس كورونا

الجمعة 1 مايو 2020

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه اطلع على أدلة تربط مختبرا في ووهان بانتشار فيروس كورونا‎.

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وأضاف أنه يدرس فرض رسوم على الصين على خلفية انتشار الفيروس.

وكانت الاستخبارات الأميركية قالت في وقت سابق، اليوم الخميس، إنّها توصلت إلى خلاصة مفادها أن فيروس كورونا المستجد "ليس من صنع الإنسان أو عدّل جينيا".

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية نقلت عن مصادر قولها: إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا واسع النطاق في ما إذا كان فيروس كورونا المستجد قد تسرب من معمل في ووهان.

وفي السابق رد رئيس معهد علم الفيروسات بمدينة ووهان الصينية على اتهامات أميركية، بقوله: "لا يمكن أن يكون هذا الفيروس نشأ لدينا بأي حال".