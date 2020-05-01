شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدرس تعيين مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق إلى إدارته والان مع التفاصيل

الجمعة 1 مايو 2020 دونالد ترامب Advertisements قالت وكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين: "إنه سيدرس إعادة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق إلى إدارته"، مضيفا "بالتأكيد سأنظر في ذلك، أعتقد أنه شخص جيد".

وكان فلين شخصية رئيسية في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، وقد أقر فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة

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