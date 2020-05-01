وزير النقل الإسبانى يدعو إلى خطة مساعدة عاجلة لشركات الطيران بالاتحاد الأوروبى

الجمعة 1 مايو 2020

صورة أرشيفية

اقترح وزير النقل الإسبانى، خوسيه لويس إيبالوس، معالجة شركات الطيران فى الاتحاد الأوروبى عبر استبدال تذاكر الطيران التى تم إلغاءها بسبب أزمة فيروس كورونا، فى فترة زمنية معينة، وإذا لم يتم استبدالها فإن شركات الطيران تقوم برد المبلغ الكامل للتذكرة الأصلية للمسافر، وفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية.



وأشار الوزير الإسبانى إلى ضرورة إنشاء صندوق ضمان أوروبى يضمن نفس الحقوق لجميع الركاب فى الاتحاد"، ودافع عن أن "تنظيم حقوق الركاب أوروبي ، وبالتالي فإن حل إعادة كمية تذاكر الطيران التي تم إلغاؤها خلال الأزمة يجب أن يكون شائعاً". علاوة على ذلك ، يرى أنه من الضروري توفير حل لا يضر من ناحية سيولة شركات الطيران ، من ناحية أخرى ، "ولا يقوض حقوق الركاب".

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وخلال اجتماع الوزراء الأوروبيين ،الذى عقد بالأمس الاربعاء، شدد إيبالوس أيضا على الحاجة إلى صياغة "عاجلة" لنظام مساعدة لشركات الطيران ، "أحد أكثر القطاعات تضررا من الأزمة"، وعلى وجه التحديد ، طلب "الآليات التي تساعد القطاع ليس فقط على التغلب على هذه الأشهر من توقف النقل ، ولكن أيضًا لمواجهة الضمانات لعملية الانتعاش التي تبدو معقدة".

ولهذا ، اعتبر وزير النقل الإسبانية أنه "من الأساسي أن تجعل المفوضية الأوروبية تطبيق متطلبات آليات المساعدة المالية المختلفة أكثر مرونة ، من أجل تجنب التشوهات في السوق الداخلية بسبب اختلاف قدرة الميزانية لمختلف الدول".

وبهذا المعنى ، أثار أيبالوس أيضًا في الاجتماع "رغبة" إسبانيا في توضيح التدابير على المستوى الأوروبي التي تسمح باستئناف نشاط النقل الجوي "، وهو وسيلة نقل ذات أهمية خاصة لضمان اتصال البلدان الطرفية ومع الجزر ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبى سيعمل على المبادئ التوجيهية لاستعادة خدمات النقل والاتصال تدريديا فى ظل المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا.