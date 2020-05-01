شكرا لقرائتكم خبر عن معمر الإرياني: عدم التزام الحوثيين بالسلام سيعرضهم قريبًا لمصير "حزب الله" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني اليوم، بأن المليشيا الحوثية قد تواجه مصير "حزب الله" في تصنيفه كمنظمة إرهابية في ألمانيا، إذا لم تلتزم بالسلام والقرارات الدولية.

وأبان الإرياني عبر تويتر بأن "اصرار مليشيا الحوثي على التموضع كأداة ايرانية قذرة لإقلاق امن واستقرار اليمن واستهداف دول الجوار وتهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وعدم التزامها بالسلام والقرارات الدولية سيعرضها قريباً لمصير حزب الله اللبناني من تصنيف بقوائم الارهاب العالمية".

وأكد بأن المليشيا الحوثية "لن تظل بمعزل عن الاجراءات الدولية لمواجهة المليشيات الطائفية الايرانية وغيرها من التنظيمات الإرهابية والحد من مخاطرها على امن واستقرار المنطقة، واستمرارها حجرة عثرة امام انهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن غير آبهة بمعاناة وحياة اليمنيين ودعوات مواجهة فيروس كورونا".