شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا إلى 442 حالة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت السودان 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 3 وفيات، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 442 حالة متضمنه 31 وفاة.
وأشار وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم اليوم إلى أن عدد الولايات المتأثرة حتى الآن 13 ولاية، لافتا إلى تماثل 7 حالات للشفاء ليبلغ العدد الكلي للمتعافين 39.
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