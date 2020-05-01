شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريبات أثارت الغضب .. ترامب: "مايكل فلين" بطل حرب والان نبدء بالتفاصيل

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" اليوم الخميس ، دعماً لمستشاره السابق للسياسة الخارجية مايكل فلين ، بعد أن أثارت وثائق محكمة مكتب التحقيقات الفيدرالي التي صدرت مؤخراً دعوات بين الجمهوريين لترامب بالعفو عن الجنرال المتقاعد.

وأقر فلين بأنه مذنب في ديسمبر 2017 لكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) بشأن اتصاله بالسفير الروسي سيرجي كيسلياك، كجزء من تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام .2016

وظهر في إحدى الوثائق، ملاحظة مكتوبة بخط اليد ، تتناول مداولات مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل إجراء التحقيق مع فلين ، قائلة: "ما هو هدفنا؟ الحقيقة / الاعتراف أم جعله يكذب ، حتى نتمكن من ملاحقته أو طرده؟"

وقال ترامب في إحدى تغريداته اليوم الخميس :"إن ما حدث للجنرال مايكل فلين ، وهو بطل حرب ، لا يجب السماح بحدوثه لمواطن أمريكي مرة أخرى".