شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: إصابات كورونا تتخطى المليون و60 ألف وفاة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس 1031659 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة 26512 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 2552 إلى 60057.
وأبلغت المراكز عن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 أبريل نيسان مقارنة بإحصائها قبلها بيوم.
ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة الحالات المسجلة في كل ولاية.
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