شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. قتلى وجرحى في انفجار مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة والان نبدء بالتفاصيل

انفجرت اليوم عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء أسفرت عن مقتل وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم، استمرار القوات المسلحة على أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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