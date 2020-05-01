شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن ترحب بقرار ألمانيا في تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

رحبت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، بقرار الحكومة الألمانية تصنيف مليشيا "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية: "ان هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كون مليشيا حزب الله كغيرها من المليشيات والأذرع الإيرانية معاول هدم ودمار وعوامل لزعزعة أمن واستقرار المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية خدمة للمشروع الإيراني".

واضاف البيان: "أن حزب الله لم يخف تعاونه ودعمه لمليشيا الحوثي في اليمن على كافة المستويات وهو بذلك شريك لها في جميع الجرائم التي ترتكبها بحق اليمنيين من سفك للدم وتهجير وتفجير وخطف واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتجنيد للأطفال وتهديد لأمن المنطقة ودول الجوار".