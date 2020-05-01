ترامب يدرس تعيين مايكل فلين مستشار الأمن القومى السابق إلى إدارته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قالت وكالة "رويترز"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال للصحفيين: "إنه سيدرس إعادة مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق إلى إدارته"، مضيفا "بالتأكيد سأنظر في ذلك، أعتقد أنه شخص جيد".

وكان فلين شخصية رئيسية في التحقيق الخاص بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، وقد أقر فلين بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي فيما يتعلق باتصالاته بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب الرئاسة