شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيديو.. التليفزيون السودانى يحقق فى إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعتذر التلفزيون السودانى في نشرة الأخبار الرئيسية عن بث أذان المغرب مبكرا بـ 10 دقائق، مما أدى إلى إفطار البعض مبكرا عن الموعد الأصلى ، كما أعلن أنه سيتم التحقيق فى الواقعة ومحاسبة المسئولين.

وقال مذيع النشرة:“بث التلفزيون السوادني مساء اليوم أذان المغرب مبكرا بـ 10 دقائق تقريبا عن موعد غروب الشمس، مما أربك من كانوا يشاهدونه فى ذلك الوقت، وتأسف الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن ذلك الخطأ والذى تحقق بشأنه الآن بمحاسبة المسئولين عن حدوثة"

وكان لقمان أحمد المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون السودانى، كشف تفاصيل إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق، الأحد الماضى موضحًا أنه خطأ فادح لأن عددًا كبيرًا من السودانيين يشاهدون تليفزيون السودان، ويقدم التليفزيون الصلاة، خاصة فى رمضان قبل الإفطار يشاهده عدد كبير من الناس ليعرفوا موعد الإفطار وما حدث.

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وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه نتيجة التحقيقات الأولية كشفت عن أن عدد من الإعلانات كان ينبغي أن تبث قبل فترة المغرب، موضحا أن فنى المونتاج أخطأ ووضع الأذان في منتصف الإعلان، ولذلك بث قبل موعد الإفطار بعشرة دقائق ثم بعد 10 دقائق أتى الأذان الثانى.