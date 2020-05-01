شكرا لقرائتكم إسرائيل تقصف مواقع للنظام وميليشيات إيران بالقنيطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‏أفاد مراسل العربية، الخميس، أن إسرائيل‬⁩ استهدفت بصواريخ اطلقتها مروحيات عسكرية عدداً من المواقع العسكرية تابعة لقوات النظام وإيران في القنيطرة و تل ⁧‫احمر‬⁩ الغربي.

من جانبه، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 5 صواريخ إسرائيلية استهدفت ريفي درعا والقنيطرة، وقال "دوت أصوات انفجارات متفرقة في القسم الغربي من محافظة درعا، ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في منطقة تل أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تل الأحمر الغربي في القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع محافظة درعا جنوب سوريا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن".

في حين، تحدث اعلام النظام السوري عن وقوع خسائر مادية فقط.

يذكر أن النظام السوري كان أعلن، قبل أسبوع وقوع غارات إسرائيلية على ريف حمص الشرقي، بينما سمع دوي انفجارات قوية قال إنها ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية التابعة لقواته لقصف من طائرات إسرائيلية حلقت في أجواء لبنان، استهدفت نقاطاً عسكرية للميليشيات الإيرانية في بادية تدمر شرق محافظة حمص.