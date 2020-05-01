الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 10 من عناصره بانفجار شمال سيناء

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عن مقتل وإصابة 10 من عناصره جراء انفجار استهدف مركبة مدرعة في مدينة بئر العبد شمال سيناء.
وأكد الرفاعي في بيان أنه "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".
ولم يذكر الرفاعي العدد الدقيق للقتلى بين الجيش المصري جراء الانفجار، الذي لم تعلن أي جهة المسؤلية عنه.
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