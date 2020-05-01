شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو العينين ينعى شهداء سيناء: دفعوا أرواحهم لتحيا مصر عزيزة شامخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمزيد من الحزن والأسى، وبـ دعوات صادقة من الصبر والاحتساب، ينعي النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، شهداء مصر الأبرار، الذين استشهدوا بأيدي الغدر والخسة في شهر رمضان المعظم، فقضوا نحبهم دفاعا عن الكرامة الوطنية وفي أيام مباركة، ودفعوا أرواحهم لتحيا مصر عزيزة شامخة، طاهرة من دنس المعتدين وعصية على مطامعهم.

وقال أبو العينين إن أبناء القوات المسلحة الباسلة، وجنودها الأبطال، كانوا ولا زالوا يسطرون أمجادا لن ينساها التاريخ على أرض سيناء الحبيبة، يصطفون في الدفاع عنها بوازع الوطنية وشرف الجندية ودافع الإنتماء، وتطهير الأديان من الأفكار الظلامية الدخيلة والاستغلال الجائر للنصوص السماوية المقدسة.

وتابع أبو العينين: لقد كانت مصر ولازالت، منذ فجر الحضارة، عقابا في وجه كل من تجبر، وسيف مسلط على أعداء الحياة ولصوص الفكر وأرباب التطرف، وهي ماضية نحو ذلك لا يثنيها عن الحرب المقدسة، إرهاب غاشم أو عدو غادر.

وتقدم أبو العينين بالعزاء للقوات المسلحة الباسلة، ولأسر الشهداء، مؤكدا أن من مات لأجل الوطن عاش مخلدا في ذاكرته، ومن ضحى مخلصا لأجله نال الشرف الأسمى والوسام الأرفع، وتنعم في جنات الخُلد حيا يُرزق بما آتاه الله من فضل الشهادة صائما.

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وأكد أبو العينين أن مصر لن تترك أبدأ حق شهداء الوطن، مشير إلى أن مصر حققت نجاحات ضخمة في حربها ضد الإرهاب ، وأن القيادة السياسية والشعب والحكومة والبرلمان سيواصلون حربهم ضد قوى الشر والظلام لحين تطهير سيناء من دنس الإرهابيين.

رحم الله شهداء الوطن، وحفظ مصر وأهلها .. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد أعلن أن عبوة ناسفة إنفجرت اليوم بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيس بوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.