مندوبية الثقافة في طنجة تفتح الباب أمام مواهب الجهة في فترة الحجر

فتحت مندوبية وزارة الثقافة والشباب والرياضة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، الباب أمام مواهب الجهة، للبروز عبر صفحتها في فايسبوك، في فترة الحجر الصحي، عبر مشاركة مواهبهم مع العامة، من منازلهم.

وأعلنت مندوبية وزارة الثقافة في جهة الشمال، بداية الأسبوع الحالي، أنها شرعت في استقبال مشاركة مواهب الجهة، من أجل نشر فقراتهم على صفحتها في فايسبوك، ضمن نشاط فني ثقافي افتراضي يوالم إجراءات الحجر الصحي، وضرورة ملازمة المنازل.

وأتاحت المندوبية الفرصة أمام مواهب الموسيقى، والتشكيل، والرقص، والمسرح، والحكاية، والقراءات الشعرية، والكتابات الإبداعية، ليحظوا بالتشجيع من خلال نشر مشاركتهم أمام متتبعي صفحة مندوبية وزارة الثقافة.

وخصصت المندوبية بريدا إلكترونيا لاستقبال الترشيحات هو [email protected]، فيما ستنشر المشاركات على الصفحة الفايسبوكية Facebook.com/DRCTTH.