تمكن شاب مغربي من ضمن المغاربة العالقين في سبتة المحتلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من مغادرة المدينة المحتلة عن طريق السباحة، في اتجاه شاطئ مدينة المضيق.
وكشفت جريدة “إلفارو” نقلا عن الشاب، المسمى كريم، أنه غادر الثغر المحتل عن طريق السباحة على طول الرصيف الحدودي لمعبر “تارخال” رفقة شخصين آخرين، لم يتمكنا من الوصول إلى شاطئ المضيق، بعدما اعترض سبيلهما عناصر الحرس المدني الإسباني.
وأضاف كريم للموقع ذاته أنه دخل إلى سبتة المحتلة لشراء دواء لوالدته المريضة، في شهر مارس الماضي، لكنه فوجئ بقرار إغلاق الحدود، إذ لم يكن يعتقد أن هذا القرار سيستمر إلى مدة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إغلاق الحدود.. شاب عالق في سبتة المحتلة ينجح في العودة إلى المغرب سباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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