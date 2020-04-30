سرطان الدم ينهي حياة نجم بوليوود ريشي كابور

فقدت سينما بوليوود، اليوم الخميس، النجم ريشي كابور، متأثرا بمضاعفات سرطان الدم.

وودع ريشي كابور، الحياة عن عمر ناهز 67 سنة، بعدما نقل أمس الأربعاء إلى مستشفى في مومباي الأربعاء نتيجة سوء حالته الصحية.

وأعلنت عائلة كابور الشهيرة في تاريخ السينما الهندية، وفاة ريشي في بيان رسمي، علما أنه عاد للهند من أمريكا في نهاية السنة الماضية عقب سنة كاملة من العلاج هناك، وقد نقل مرتين إلى المستشفى في الهند بعد عودته.

و انطلقت مسيرة الفنان الراحل منذ نعومة أظافره، حيث نال أول جائزة وهو طفل صغير، في المهرجان الوطني للفيلم بالهند سنة 1970، عن دوره في فيلم “ميرا نام جوكر”.

ويملك ريشي كابور تاريخنا حافلا في السينما الهندية، حيث شارك في أكثر من 90 فيلما، وقد خلفت وفاته صدمة أخرى في بوليوود بعد صدمة وفاة عرفان خان قبل يوم واحد فقط.