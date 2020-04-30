قصف إسرائيلي صاروخي على القنيطرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مصادر إيرانيّة أن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع في القنيطرة السورية، قبيل منتصف ليل الخميس – الجمعة.

ووفقًا لما ذكرت قناة "العالم" الإيرانيّة الناطقة بالعربيّة، فإنّ الاحتلال الإسرائيلي أطلق من الجولان المحتلّ "5 صواريخ باتجاه مواقع عدّة"، ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها داخل القنيطرة وفي منطقة تل أحمر.

وذكرت القناة أنّ الأضرار ماديّة.

بينما ذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري أنّ مروحيّات إسرائيليّة اعتدت "بعدة صواريخ من أجواء الجولان المحتل على أهداف في المنطقة الجنوبية واقتصرت الأضرار على الماديات".

وهذه ثاني غارة على سورية خلال يومين، إذ قصفت طائرات إسرائيلية فجر الإثنين الماضي مواقع في ريف دمشق، أسرفت عن مقتل 4 مقاتلين إيرانيين وثلاثة مدنيين بينهم طفل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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وعلم المرصد أنّ الضربات الجوية الإسرائيلية على ريف العاصمة دمشق، استهدفت "مواقع ومقرات تابعة للمليشيات الموالية لإيران و’حزب الله’ اللبناني ضمن المنطقة الممتدة من الكسوة حتى صحنايا بريف دمشق الجنوبي الغربي".

على صعيد متصل، قتل 3 مدنيين وأصيب آخرون بجراح، جراء سقوط شظايا صواريخ على منازلهم بمنطقتي العادلية والحجيرة بريف دمشق الجنوبي، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كانت تلك الشظايا ناجمة الصواريخ الإسرائيلية، أو عن صواريخ الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري.

بينما قال النظام السوري إنّ قتل المدنيين ناجم عن الصواريخ الإسرائيليّة، وإن بينهم طفلا.

وكان المرصد السوري رصد فجر اليوم، الإثنين، انفجارات عنيفة ضربت العاصمة دمشق ومحطيها، ناجمة عن قصف جوي إسرائيلي جديد، استهدف مناطق في جنوب وجنوب غرب دمشق، "حيث تتواجد مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و’حزب الله’ اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية، دون معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، حيث جرى الاستهداف من داخل الأراضي اللبنانية، فيما حاولت الدفاع الجوية التابعة للنظام السوري إسقاط الصواريخ المهاجمة، وتمكنت من إسقاط بعضها".